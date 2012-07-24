Лидер буковинской оппозиции заметил слежку

Депутат облсовета Максим Бурбак завил о «ведении неизвестными лицами несанкционированной фотосъемки его перемещений».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Как сообщал УНИАН, по данным буковинской Объединенной оппозиции, за М.Бурбаком установлено наблюдение после объявления начала акции «Украина против Януковича» в регионе. «С тех пор все его перемещения осуществляются в сопровождении автомобиля, из которого неизвестные проводят несанкционированную фотосъемку», - отмечает буковинская оппозиция.