Партия регионов заявляет о провокации против нее

Партия регионов Украины заявила, что накануне выборов против нее совершили провокацию, выпустив на улицы Киева машины с партийной символикой в нарушение закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, «в 18.00 по улицам Киева разъезжала колонна автомобилей с символикой Партии регионов». «Использование партийной символики за два дня до выборов, - грубейшее нарушение закона "О выборах народных депутатов Украины". Подобное нарушение может повлечь исключение партии из избирательных списков. Именно на это рассчитывали сидящие в машинах молодые люди лет 19-25, размахивая флагами Партии регионов и выкрикивая лозунги», - говорится в сообщении пресс-службы Партии регионов.

Автомобили игнорировали правила дорожного движения, создавали аварийные ситуации и явно стремились привлечь внимание прохожих, сообщает пресс-служба партии.

В заявлении подчеркивается, что в соответствии с законом, с 00.00 29 сентября представители Партии регионов сняли все свои агитационные материалы.

Пресс-служба также попросила жителей страны сообщать обо всех случаях нарушения закона о выборах.