Трудовым мигрантам в Италии дадут месяц на легализацию

Как сегодня сообщает ТСН, постановление о проведении легализации утверждено декретом Совета министров от 6 июля 2012 года, а также подписано главой государства.

Заявления на легализацию трудовых мигрантов, в том числе и украинцев, которые нелегально работают в Италии, согласно решению итальянского правительства, будут приниматься на протяжении месяца - с 15 сентября до 15 октября 2012 года.

Украинские мигранты могут воспользоваться кампанией по легализации только при наличии работодателя, готового заключить контракт.

Легализовать своих работников могут итальянцы, граждане стран-членов ЕС или стран, которые не входят в Евросоюз, и имеют длительное разрешение на проживание и нанимают на работу нелегальных иностранцев на срок не менее трех месяцев с начала действия нового декрета.

Месячная акция предшествует введению более жестких санкций за использование труда нелегалов, а также продиктована намерениями правительства Италии наполнить государственный бюджет дополнительными поступлениями в период экономического кризиса.