Милиционер разбил камеру журналисту, который снимал «поздравление» Януковичу (видео)

Как сообщил УНИАН один из участников флешмоба, у здания облгосадминистрации люди пели песни, ели киевский торт, пили детское шампанское и заочно презентовали В.Януковичу общий подарок - открытку с мышонком и огромную меховую шапку.

Неожиданно к группе репортеров, фиксирующих событие на видеокамеры, подошел старший лейтенант с двумя «общественными помощниками» в штатском, которые начали препятствовать работе репортеров. В частности, одетый по форме участковый инспектор и его спутники стали требовать от репортеров прекратить видеосъемку акции горожан и предъявить журналистские документы. Хотя свое служебное удостоверение офицер милиции и его помощники предъявить отказались, более того, люди в штатском ругались и угрожали журналистам, ведущим съемку, заявил участник флешмоба.

Один из репортеров, член НСЖУ Александр Городилов предъявил в раскрытом виде журналистское удостоверение, однако милиционер захотел его также сфотографировать. В этот же момент инспектор милиции резким движением выбил из рук репортера видеокамеру и бросил ее на тротуар, а его спутники пригрозили участникам акции и журналистам тем, что принудительно «доставят в райотдел» и требовали прекратить видеосъемку флешмоба.

Журналисты позвонили в дежурную часть милиции по номеру «102», однако наряд правоохранителей в течение часа - до 18.00 - так и не прибыл.

По словам участника акции, участковый объяснил, что случайно разбил видеорегистратор одного их журналистов, поскольку «солнце напекло голову», и вернул репортеру А.Городилову его журналистское удостоверение.

Комментируя по просьбе УНИАН инцидент у здания ОГА, руководитель Отдела общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко заявил: «Сейчас по данному случаю проводится служебная проверка. Как сообщил начальник облУВД Сергей Резников, к виновнику происшествия будут применены жесткие меры дисциплинарного воздействия».