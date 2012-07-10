Под харьковским судом сошлись сторонники и противники Тимошенко

В Харькове перед зданием Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня Киевский районный суд Харькова будет рассматривать дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации ЕЭСУ, проходят акции противников и сторонников экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге противников Ю.Тимошенко принимают участие около 1,5 тыс. чел. Эти люди, которые собрались на площади Руднева, напротив здания суда, держат национальные флаги, транспаранты с надписями «Юле зону», «Юля стоп» и другие.

На расстоянии около 70 метров от здания суда проходит акция сторонников Ю.Тимошенко. В ней принимают участие более 1 тыс. чел., люди продолжают подходить. Сторонники экс-премьера держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина». Многие люди одеты в футболки с надписями «Освободите Юлю».

На акцию в поддержку Ю.Тимошенко прибыли активисты ВО «Батькивщина» из многих регионов Украины, в частности Луганской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областей. На митинге также присутствуют несколько народных депутатов Украины от БЮТ.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании по делу экс-премьера относительно ЕЭСУ 25 июня суд удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера и возможность ее участия в судебных заседаниях.

28 июня защитник Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко отказалась от проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Накануне судмедэксперты попросили суд предоставить дополнительное время для подготовки комиссионного заключения о состоянии здоровья Ю.Тимошенко из-за ее отказа от осмотра.

Справка УНИАН. Государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предварительного рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не уплатив налогов с этой суммы.