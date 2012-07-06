В Одессе губернатора и депутатов убрали за металлический забор

Как передает корреспондент УНИАН, на заборе вмонтирован лозунг «Я говорю по-русски».

Вблизи здания ОГА продолжается бессрочная акция в защиту украинского языка.

Несколько десятков участников протестной акции заявляют, что объединить усилия им помогло общение в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Партия регионов организовала в Одессе митинг в поддержку государственной языковой политики: несколько сотен молодых людей под партийными флагами пришли к зданию ОГА с лозунгами «Украина – тюрьма народов!», «Мы - за русский», «Русский язык государственный» и др.