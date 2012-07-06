Азаров придумал, как заработать на «Олимпийском»

Об этом сообщил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.

«Конечно, Олимпийский стадион будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд. В начале августа, например, на нем будет выступать Мадонна. Надо сделать все, чтобы этот стадион приносил прибыль и постепенно окупал те затраты, которые мы понесли при его строительстве», - отметил Н.Азаров.