Азаров придумал, как заработать на «Олимпийском»

20:54, 06 июля 2012
Политика
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НСК «Олимпийский» в Киеве будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд.

Микола Азаров

Об этом сообщил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.

«Конечно, Олимпийский стадион будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд. В начале августа, например, на нем будет выступать Мадонна. Надо сделать все, чтобы этот стадион приносил прибыль и постепенно окупал те затраты, которые мы понесли при его строительстве», - отметил Н.Азаров.

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