Ефремов говорит, что Томенко уволят в августе, а Литвин может уволиться и сам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он заметил, что вопрос об отставке вице-спикера должен быть рассмотрен на протяжении 10 дней с момента его включения в повестку дня.

«Но нам придется проводить внеочередную сессию по ряду экономических вопросов. И я думаю, что тогда мы можем рассмотреть все кадровые проблемы», - сказал А.Ефремов.

При этом он допустил, что внеочередная сессия может состояться в конце июля – начале августа.

Также он напимнил, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на протяжении 15 дней после подачи заявления об отставке может уволиться и без решения парламента.

Он напомнил, что парламент не захотел включать этот вопрос в повестку дня.

«Но дальше действует Трудовой кодекс, и если на протяжении 15 дней этот вопрос не будет решен и человек не заберет заявление, то он может быть уволиться самостоятельно», - сказал Е.Ефремов.