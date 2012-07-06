Литвин говорит, что не может подписать закон о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«Закон нельзя подписать, нет оснований для того, чтобы подписать», - сказал он.

По словам В.Литвина, сегодня нужно всем остановиться и найти компромиссный выход из ситуации.

В частности, В.Литвин заметил, что Президент Украины Виктор Янукович уже высказался за то, что необходимо внести ряд уточнений в это решение.

«Можно было бы действовать таким образом, что Президент Украины обращается с письмом в Верховную Раду: вы приняли решение - я уважаю ваше решение. В то же время я просил бы рассмотреть позиции первую, вторую, третью к принятому вами решению», - сказал В.Литвин.

Со своей стороны, убежден спикер, оппозиция должна взять на себя обязательство не блокировать, а принимать участие в дискуссиях по этому вопросу. «Тогда лица сохраняют все», - отметил В.Литвин.

Председатель ВР высказал убеждение, что парламент все же должен перейти к более предметному рассмотрению данного закона с учетом внесенных в него поправок.