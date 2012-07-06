Янукович с Путиным будут говорить об авиации, космосе и энергетике

В Администрации Президента Украины анонсируют подписание ряда двусторонних документов по результатам заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как напоминает пресс-служба Президента Украины, заседание запланировано на 12 июля в Ялте.

Главы двух держав - сопредседатели комиссии рассмотрят деятельность рабочих органов Межгосударственной комиссии (комитета по вопросам экономического сотрудничества, подкомитетов по вопросам международного сотрудничества, по вопросам безопасности, гуманитарного сотрудничества, а также подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ на территории Украины) за период после проведения предыдущего заседания.

В ходе мероприятия планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в частности, в торгово-экономической, энергетической, авиационной, космической сферах, атомной энергетике, на гуманитарном направлении. Кроме того, значительное внимание будет уделяться дальнейшему развитию межрегионального и пограничного сотрудничества между Украиной и РФ.