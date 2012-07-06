Опора: видеокамеры не предотвратят фальсификации

Об этом координатор избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила на пресс-конференции в УНИАН.

"Видеонаблюдение дает возможность лучше и качественнее проследить избирательный процесс. Тем не менее, в случае возникновения политической воли для фальшивок, они (видеокамеры) не являются для них достаточным препятствием. В частности, показателен пример последних президентских выборов в Российской Федерации, когда в той же сети интернет максимально были распространены видео, как раз снятые с этих видеокамер, под которыми непосредственно в урны члены избирательных комиссий друг за другом вбрасывали избирательные бюллетени", - сказала О.Айвазовская.

Вместе с тем она в целом положительно оценила решение парламента выделить средства на установку на избирательных участках систем видеонаблюдения.

"Мы призываем рассмотреть следующее: установить надлежащее видеонаблюдение в окружных избирательных комиссиях, которое будет фиксировать не просто то, что происходит в помещении, где заседает избирательная комиссия, но также вести аудио- и видеозапись всех без исключения заседаний. Особенно важно фиксировать на видео заседания, на которых будут объявляться и зачитываться результаты подсчета голосов с участков, то есть протоколы. Кроме того, видео нужно устанавливать не только в помещении, где заседает комиссия, но и в коридорах, поскольку факты, влияющие на результат голосования, - это и вынос печатей, что является уголовным преступлением", - отметила О.Айвазовская.