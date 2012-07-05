В Ивано-Франковске инициируют отставку Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении совместной сессии областного, районных, городских советов Ивано-Франковской области, которая состоялась сегодня в Ивано-Франковске под открытым небом под стенами административного здания.

В решении совместной сессии советов разных уровней, направленной УНИАН, отмечается: «Учитывая, что принятие законопроекта "Об основах государственной языковой политики в Украине" состоялось с грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, несмотря на позицию общественности области по этому вопросу и принимая во внимание выводы постоянной комиссии областного совета по вопросам национального и духовного развития, культуры, средств массовой информации, книгоиздания и свободы слова, согласно статье 43 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", областной совет принял обращение о непризнании законопроекта "Об основах государственной языковой политики в Украине» .

Решением внеочередной сессии решено также обратиться к политическим партиям и общественным организациям инициировать сбор подписей за прекращение полномочий Президента Украины Виктора Януковича.

Также депутаты требуют от руководителей областной государственной администрации и ее главы Михаила Вышиванюка прекратить членство в Партии регионов. В случае невыполнения этого требования областной совет будет инициировать на очередной сессии областного совета рассмотрение вопроса о недоверии главе облгосадминистрации.

Также сегодня на сессии депутаты всех уровней приняли обращение на имя Президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры Украины, народных депутатов от области, областных советов. В документе депутаты расценивают принятие языкового закона как государственную измену. Они требуют: от председателя Верховной Рады - не подписывать этот закон, от Президента Украины - в случае подписания председателем Верховной Рады ветировать закон, от Министерства юстиции - за систематические антиконституционные действия инициировать снятие с государственной регистрации Партии регионов, Коммунистической партии Украины, Народной партии.

От Генпрокуратуры депутаты требуют возбудить уголовное дело по факту государственной измены при принятии законопроекта "Об основах государственной языковой политики".

Депутатский корпус Прикарпатья также поддержал «инициативу народного вече в Донецке относительно обращения к Президенту Украины с требованием лишить гражданства авторов антиукраинского законопроекта Колесниченко и Кивалова».

«Статья 60 Конституции Украины указывает, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы, а за их отдачу и выполнение наступает юридическая ответственность, - напоминают депутаты. - Исходя из этого, считаем принятый закон таким, который не подлежит исполнению на территории Ивано-Франковской области».