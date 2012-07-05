Эксперт считает, что досрочные выборы нереальны
10:06, 05 июля 2012Политика
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Политолог называет разговоры о досрочных выборах психологическим прессингом.
Фесенко считает: нет смысла дергаться
Заявления относительно проведения досрочных выборов эксперты называют психологическим прессингом. "Оппозиция не может обеспечить ни досрочные выборы президента, ни выборы в парламент, как не может и президент объявить досрочные выборы в Верховную раду, поскольку для этого нет прямых юридических оснований. Еще один минус в зачетной книжке в виде нарушения Конституции вряд ли нужен Виктору Януковичу. К тому же нет смысла дергаться, ведь 30 июля и так начинается избирательная кампания",— сказал в комментарии изданию Коммерсант-Украина директор центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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