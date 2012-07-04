Главы церквей просят Януковича не подписывать «взрывоопасный закон»

Об этом заявили главы украинских Церквей и религиозных организаций в Открытом письме к Президенту Украины В.Януковичу относительно языкового вопроса, сообщает Институт религиозной свободы.

“Мы чувствуем обязанность сказать: то, что сейчас происходит – это путь в бездну, путь к гражданскому конфликту и развалу государства”, - отмечается в сообщении.

Главы украинских Церквей отметили, что глубоко ошибаются те, кто считают принятие Верховной Радой языкового закона победой. «Это – Пиррова победа. Это – “победа” над гражданским пониманием и основополагающими принципами парламентаризма, которые по определению призваны отражать общественный компромисс”, – отмечают главы Церквей и религиозных организаций.

По их убеждению, “углублению языкового разделения, усиленному политическим противостоянием, дальше углубляет общественный раскол и расшатывает фундамент украинской государственности”.

Главы конфессий призывают Президента Украины “не подписывать взрывоопасный языковой закон, наложить на него вето и вернуть в Верховную Раду для настоящего полноценного рассмотрения и выработки сбалансированного решения”.

Они также призвали главу государства стать инициатором общенационального общественного и профессионального диалога вокруг языковой проблематики, итоги которого должны лечь в основу принципиально нового законопроекта.

По мнению религиозных проводников, сбалансированная языковая политика в Украине должна одновременно защищать государственный статус украинского языка и способствовать развитию и функционированию языков национальных меньшинств.

Открытое письмо к главе государства, в частности, подписали предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Патриарх Филарет, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Украинской Греко-Католической Церкви Святослав, управляющий делами Римско-Католической Церкви в Украине Епископ Маркиян Трофимьяк, президент Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.