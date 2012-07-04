У Литвина говорят, что тот никому не обещал не подписывать языковой закон

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-секретаря председателя Верховной Рады Украины Виктории Шведовой в отношении позиции спикера относительно перспектив подписания закона об основах государственной языковой политики

Пресс-секретарь отметила, что разные политические силы присвоили себе право толковать позицию председателя Верховной Рады Украины относительно закона об основах государственной языковой политики, однако на это их никто не уполномочивал.

“Позиция председателя Верховной Рады Украины относительно упомянутого законодательного акта является неизменной, независимой от влияния каких-либо политических сил, и базируется исключительно на нормах действующего законодательства. Также сообщаю, что руководитель парламента сегодня не проводил никаких совещаний по «языковому» законопроекту”, - отметила В.Шведова.

Она подчеркнула, что подписание В.Литвиным закона об основах государственной языковой политики возможно лишь при условии четкого соблюдения норм закона о Регламенте, который содержит четкую процедуру рассмотрения законопроектов и их подготовки на подпись руководителю парламента.

Как сообщал УНИАН, “Фронт Змін” сегодня распространил заявлениео том, что В.Литвин заверил Объединенную оппозицию, что ни при каких обстоятельствах не подпишет языковой закон.

«По результатам встречи лидеров Объединенной оппозиции с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным последний заявил, что закон о языках, принятый вчера в парламенте, не будет им подписан ни при каких обстоятельствах», - в частности, говорится в сообщении.

Аналогичное заявление сделал и лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок.