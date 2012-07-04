Литвин пообещал оппозиции не подписывать «языковой закон»

Об этом на своем официальном сайте сообщает «Фронт Змін».

«По результатам встречи лидеров Объединенной оппозиции с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным последний заявил, что закон о языках, принятый вчера в парламенте, не будет им подписан ни при каких обстоятельствах», - в частности говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что если председатель Верховной Рады не подпишет языковой закон, то он не может быть направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.