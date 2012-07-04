Два «регионала» отозвали свои голоса за закон о языках

Народный депутат от Партии регионов, экс-председатель Тернопольской областной организации Партии регионов Орест Муц и народный депутат, председатель Ивано-Франковской областной организации Партии регионов Василий Чуднов отозвали свои голоса за закон об основах государственной языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Муц заявил сегодня во время телефонной пресс-конференции.

По словам депутата, соответствующее заявление он написал на имя председателя Верховной Рады и направил в аппарат парламента. Аналогичные заявления, по его словам, подали также председатель Ивано-Франковской областной организации Партии регионов Василий Чуднов и председатель Львовской областной организации Партии регионов Петр Писарчук.

«Мы трое вышли из зала минут на 15, я и не надеялся, что будут обсуждать этот законопроект, его не было в повестке дня. Как только я узнал, что моя карточка проголосовала, сразу написал заявление, в котором указал, что отзываю свой голос, поскольку в момент голосования я отсутствовал, а результат голосования противоречит моей позиции и убеждениям», – объяснил О.Муц.

Он заверил, что остается противником введения второго государственного языка в Украине.

О.Муц напомнил, что уже неоднократно заявлял об этом и подчеркивал, что не будет голосовать за законопроект об основах государственной языковой политики.

В начале июня О.Муц и В.Чуднов не поддержали языковой законопроект в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля за принятие языкового закона в целом почти в полном составе проголосовали фракции Народной партии, Партии регионов и КПУ.

В частности, закон поддержали 190 из 194 депутатов от Партии регионов.

В полном составе проголосовали 25 депутатов от КПУ и 19 из 20 депутатов от Народной партии. Не голосовал депутат от Народной партии Николай Рудченко.

Принять данный закон также помогли два члена группы «Реформы ради будущего» Валерий Гацко и Евгений Константинов и 10 внефракционных.

При этом на сайте ВР указывается, что также проголосовала карточка вице-спикера Николая Томенко. Ни один из представителей фракции «БЮТ-Батькивщина» не проголосовал за закон.

Сообщалось также, что за принятие этого решения свой голос также отдал член фракции НУ-НС Игорь Палица. Вчера он заявил, что не принимал участия в голосовании за языковой закон.

Народный депутат Николай Шершун (фракция Народной партии) также заявил, что не голосовал за закон об основах государственной языковой политики.

Всего закон поддержали 248 из 364 народных депутатов.

Сегодня об отзыве своего голоса заявил П.Писарчук.