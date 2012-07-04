Ющенко советует оппозиции признать поражение и сдать мандаты

Об этом он сказал, комментируя принятие парламентом закона о принципах языковой политики, сообщает пресс-служба партии.

«Считаю, что представители объединенной оппозиции, бездеятельность которых уже не первый раз сделала возможным принятие антиукраинских законов, должны сложить свои депутатские полномочия, поскольку они не справились с миссией, возложенной на них избирателями», - заявил В.Ющенко.

По его словам, люди, которые вышли на акцию протеста, проявили больший патриотизм и мужество, нежели политики. По его убеждению, сегодня вся надежда на настоящих украинских патриотов, которые «остановят демонтаж Украинского государства».

В.Ющенко убежден, что принятие закона о языках в редакции Партии регионов несет реальную угрозу для единства страны.

По его убеждению, единственный государственный язык – это гарантия национальной безопасности, сохранение территориальной целостности, национального сознания и исторической памяти нашего народа.

«Только имея единое языковое и культурное пространство, нация получает иммунитет от недружелюбных влияний извне. Более того, только такое единство дает нации возможность на свершения – социальные, экономические, гуманитарные. Без единства творческая энергия теряется на раздор, а верх берет чужой недружелюбный интерес», - заявил В.Ющенко.

Он отметил, что голосование по этому законопроекту было фактически сфальсифицировано и состоялось в обход регламента и комитетов Верховной Рады. «Это лишает настоящий документ любой легитимности как в глазах украинцев и всего мира, так и в юридическом плане. Поэтому считаю, что проголосованный таким образом документ в любом случае не может быть подписан Президентом Украины. Это окончательно подорвет доверие к власти со стороны украинцев и станет началом раскола нации», - уверен В.Ющенко.

Он заметил, что ему бы очень хотелось бы, чтобы эта акция не была одноразовым всплеском справедливого гнева, вызванным эмоциональной реакцией на закон, а стала толчком, который даст жизнь и энергию новому движению за демократию в Украине, которая оградит нас от повторения подобной ситуации в будущем.

«Потому убежден, что принятие языкового закона Колесниченко- Кивалова – не повод для того, чтобы опускать руки. Это стимул к объединению всех проукраинских патриотических сил, чтобы совместными усилиями сделать так, чтобы в украинском государстве была и украинская власть», - добавил В.Ющенко.