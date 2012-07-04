Источник: Закон о языках будет подписан Януковичем безусловно
09:40, 04 июля 2012Политика
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Виктор Янукович безусловно подпишет закон о языковой политике, скандально принятый вчера на заседании Верховной Радой.
Действия парламента и президента согласованы
Об этом заявил лидер фракции ПР в парламенте Александр Ефремов, пишет КоммерсантЪ-Украина.
"Если парламент голосует за данный законопроект, то я не вижу, какие могут быть аргументы у администрации президента, чтобы не подписать его",— сказал Александр Ефремов.
Такое же мнение высказал источник в администрации президента: "Закон будет подписан безусловно".
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