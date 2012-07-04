Янукович: будущая правящая коалиция может состоять из трех частей

Об этом говорится в ежегодном послании главы государства в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины в 2012 году, обнародованном на его сайте.

«Принципы, по которым будет формироваться большинство, еще четко не определены. Однако, исходя из рейтингов основных политических сил и возвращения к смешанной избирательной системе, уже сегодня можно предусмотреть, что парламентское большинство в ВР VII созыва будет коалиционным», - отметил он.

По словам В.Януковича, характерной чертой украинской политики является традиционная неопределенность будущих коалиционных образований на старте избирательной кампании.

«У ведущих украинских партий фактически отсутствует понятие «политический союзник». Поэтому существует вероятность разных вариантов взаимодействия политических сил после завершения избирательного процесса. В украинской истории уже были прецеденты искажения волеизъявления избирателей при формировании правящей коалиции, что уменьшало доверие к ней населения и, следовательно, поддержку всего парламента и его работы», - отметил он.

По убеждению Президента, основой будущего большинства станет коалиция нескольких фракций, сформированных (в соответствии с регламентом) партиями, которые преодолеют 5% барьер во многомандатном общенациональном округе. В это объединение будут присоединяться мажоритарные депутаты и внефракционные депутаты в составе групп.

«В итоге, коалиция может состоять из трех частей – фракций, групп и индивидуального членства. При этом если фракции и группы являются дополнительным инструментом, который объединяет депутатский корпус, накладывает на их членов определенные дополнительные обязательства, то мажоритарные депутаты, которые не вошли ни в одну фракцию или группу, могут стать крайне нестабильным элементом», - сказал В.Янукович.

Именно поэтому он выступает за подписание соглашения о сотрудничестве будущим большинством.