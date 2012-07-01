Президент Польши передал слова поддержки Тимошенко
20:43, 01 июля 2012Политика
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Президент Польши Бронислав Коморовский передал слова поддержки лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
|Коморовский встретился с оппозицией
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», об этом Президент Польши заявил во время встречи с лидерами оппозиции: председателем совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсением Яценюком, заместителем председателя партии «Батьківщина» Григорием Немырей, Анатолием Гриценко, Борисом Тарасюком и Виталием Кличко.
«Президент Польши попросил меня передать слова поддержки Юлии Тимошенко», - сообщил Г.Немыря.
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