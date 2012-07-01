Президент Польши передал слова поддержки Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», об этом Президент Польши заявил во время встречи с лидерами оппозиции: председателем совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсением Яценюком, заместителем председателя партии «Батьківщина» Григорием Немырей, Анатолием Гриценко, Борисом Тарасюком и Виталием Кличко.

«Президент Польши попросил меня передать слова поддержки Юлии Тимошенко», - сообщил Г.Немыря.