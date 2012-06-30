Гриценко насчитал в команде Януковича 5 желающих стать президентом

«Думаю, что еще одного пятилетнего срока Януковича не хочет и его собственная команда. Но об этом они вам не скажут, побоятся», - заявил лидер партии «Громадянська позиція» в интервью Lenta.ru.

По его словам, соратники президента тоже увидели, чем завершится его пребывание у власти.

«Люди, которые обслуживают Януковича в качестве политологов, если раньше искали и предлагали решения, как президенту побороться за второй срок, то сейчас ломают голову, как ему добыть до конца первого», - цитирует Гриценко его пресс-служба.

В то же время он отметил, что желающих стать президентом в команде Януковича минимум пять человек.

«Я не стану называть их фамилий, но думаю, что их уже кто-то нашептал с разных сторон Януковичу, чтобы получить, соответственно, преференции для себя и не пропустить вперед кого-то из конкурентов», - подчеркнул Гриценко.