Amnesty International обвинил Украину в поставках танков в Южный Судан
12:34, 28 июня 2012Политика
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Оружие из Украины, Китая и Судана разжигает конфликт в Южном Судане.
Южный Судан, возможно, воюет украинскими танками
Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, пишет ВВС Украины.
В сообщении отмечается, что есть десятки погибших и раненых в нападениях как повстанцев, так и военных армии Южного Судана на территории, где проживают мирные жители.
Организация утверждает, что поставки оружия включают суданское оружие, китайские мины и украинские танки.
Amnesty подчеркивает, что южносуданской армия использует, как сообщается, украинские танки, которые часто принимают участие в обстреле гражданских объектов.
Пока нет официальной реакции на обвинения Amnesty International от любой из стран.
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