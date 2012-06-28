Amnesty International обвинил Украину в поставках танков в Южный Судан

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, пишет ВВС Украины.

В сообщении отмечается, что есть десятки погибших и раненых в нападениях как повстанцев, так и военных армии Южного Судана на территории, где проживают мирные жители.

Организация утверждает, что поставки оружия включают суданское оружие, китайские мины и украинские танки.

Amnesty подчеркивает, что южносуданской армия использует, как сообщается, украинские танки, которые часто принимают участие в обстреле гражданских объектов.

Пока нет официальной реакции на обвинения Amnesty International от любой из стран.