Эксперт рассказал, кому отошел электорат Тигипко
08:50, 27 июня 2012Политика
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Олег Полищук считает, что электорат Сергея Тигипко поделили между собой две партии
Олег Полищук о предвыборных "фокусах"
Электорат Тигипко и его партии «Сильная Украина» распределили между собой политические силы Виталия Кличко «УДАР» и Натальи Королевской «Украина-Вперед!». Об этом в эфире «5 канала» сказал редактор газеты «Комментарии» Олег Полищук.
«База роста обеих этих политических сил лежит на бывшем электорате партии господина Тигипко, который провернул тот же фокус с избирателями, так сказать продал кота в мешке на предыдущих президентских выборах. 13 процентов он имел результат в первом туре в 2012 году, и вот именно 13 процентов распределяются сейчас между «УДАРом» преимущественно и Королевской. Не пошло ни Партии регионов, ни оппозиции », - заявил Полищук.
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