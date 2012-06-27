Эксперт рассказал, кому отошел электорат Тигипко

Электорат Тигипко и его партии «Сильная Украина» распределили между собой политические силы Виталия Кличко «УДАР» и Натальи Королевской «Украина-Вперед!». Об этом в эфире «5 канала» сказал редактор газеты «Комментарии» Олег Полищук.

«База роста обеих этих политических сил лежит на бывшем электорате партии господина Тигипко, который провернул тот же фокус с избирателями, так сказать продал кота в мешке на предыдущих президентских выборах. 13 процентов он имел результат в первом туре в 2012 году, и вот именно 13 процентов распределяются сейчас между «УДАРом» преимущественно и Королевской. Не пошло ни Партии регионов, ни оппозиции », - заявил Полищук.