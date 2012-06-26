Тигипко говорит, что в душе остался комсомольским секретарем

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держали флаги своей политической силы, а также плакаты с надписями «Тигипко и МВФ – враги Украины», «Тигипко – в отставку!», «Пенсионная реформа – социальный фашизм», «Нет принятию нового Трудового кодекса», «Медицинская реформа: занимайте очередь на кладбище?».

Во время следования в горсовет С.Тигипко подошел к участникам пикета. Люди жаловались на медицинскую реформу и низкие пенсии. Один из митингующих пожаловался на нехватку рабочих мест, на что С.Тигипко ответил: «Тут я с коммунистами заодно – за работу. Должны быть мощные промышленные места». После этого еще один из митингующих отметил: «Вы должны быть вообще с коммунистами заодно – вы же бывший секретарь, комсомолец». «Я в душе таким и остался», - ответил С.Тигипко.

Также перед визитом в горсовет С.Тигипко провел утреннюю зарядку в Парке культуры и отдыха им. Горького в Виннице.