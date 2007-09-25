Янукович создаст ”ширку”, если найдет ”нормальных людей” в оппозиции

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что оппозиционные силы не будут иметь большинства в новой Верховной Раде и пойдут на создание широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня в прямом эфире Харьковской областной государственной телерадиокомпании.

«Они (оппозиция – УНИАН) вынуждены будут это сделать, честно они не выиграют, а мы фальсификации не допустим, у нас достаточно сил и выход один: если там, среди них есть нормальные люди, они должны объединиться со здоровыми прагматическими силами, и вместе строить страну, вместе строить будущее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов считает, что политические силы, которые будут после выборов «подогревать и дестабилизировать ситуацию, не имеют политического будущего».

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие механизмы разрабатывает Партия регионов для предотвращения фальсификации результатов выборов, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «У нас есть свои секреты. Мы полностью контролируем ситуацию по каждому региону и владеем информацией, на которую будем при необходимости реагировать».

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль улиц Харькова, по которым передвигается Янукович выставлено рекордное количество флагов ПР. Харьковчане говорят, что то, вероятно выслуживается мэр Харькова Михаил Добкин, с которым Янукович обещал "разобраться" за откровенные просчеты в руководстве городом.

Также корреспондент УНИАН сообщает, что бомбу в Харькове не нашли и даже не искали, потому что, по данным милиции, информация о покушении на жизнь Януковича, которое, якобы, готовилось, была шуткой.