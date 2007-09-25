Из-за Януковича и БЮТ в Харькове ищут бомбу

В Харькове усилены меры безопасности из-за заявления главы избирательного штаба БЮТ в Харьковской области Александра Фельдмана о готовящейся провокации во время визита лидера Партии регионов Виктора Януковича, сообщает Остров со ссылкой на Медиапорт.

«Сейчас на площади работают взрывотехники, проводится ряд мероприятий совместно с СБУ, суть которых милиция раскрывать не может», сказала начальник Центра общественных связей областного управления милиции Лариса Волкова.

По ее словам, также были усилены меры безопасности в Богодухове, где в 14:00 начался митинг с участием В. Януковича. В Богодухов, по данным Л. Волковой, руководство милиции отправило подкрепление из Харькова.

Напомним, сегодня на пресс-конференции А. Фельдман заявил о том, что визит в Харьков лидера Партии регионов Виктора Януковича может быть использован как один из элементов сценария по срыву внеочередных парламентских выборов, назначенных на 30 сентября.

По его информации, возле Виктора Януковича может сработать взрывное устройство.