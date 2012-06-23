Преподаватели Черкасского университета против языкового законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении 55 преподавателей Черкасского национального университета заявили о своей готовности активно противостоять всевозможным намерениям унизить государственный статус украинского языка, противодействовать наступлению антиукраинских сил на демократические национальные ценности.

Также члены ученого совета и преподаватели выразили полную поддержку Обращению ученого совета филологического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко к ученым советам филологических факультетов, Институтов филологии и академических филологических центров и учреждений.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня ученый совет филологического факультета Львовского национального университета им. И.Франко призвал всех филологов объединить свои усилия с целью не допустить принятия проекта Закона “О принципах государственной языковой политики”, разработанного народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В частности, преподаватели Львовского университета призывают срочно рассмотреть на заседаниях ученых советов вопрос об антигосударственном введении официальной двуязычности в Украине и принять соответствующие обращения к председателю Верховной Рады и народным депутатам Украины. Они также предлагают создать “Всеукраинскую ассоциацию преподавателей украинского языка и литературы”, основной задачей которой должно стать утверждение государственного статуса и укрепление международного авторитета украинского языка. Авторы заявления также призывают "разработать четкий план мероприятий по своевременному информационному, правовому и общественно-резонансному реагированию на каждое проявление языковой украинофобии как в Украине, так и зае ее пределами".

Как отмечается в обращении, принятие в первом чтении проекта Закона Украины “О принципах государственной языковой политики” является событием "в истории украинского лингвоцида абсолютно созвучным с печальноизвестными Валуевским циркуляром и Эмским указом".