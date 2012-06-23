Азаров дал интервью Первому российскому телеканалу
00:19, 23 июня 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров дал интервью Первому российскому телеканалу.
Российский тележурналист Владимир Познер и премьер-министр Украины Николай Азаров в Киеве, 22 июня 2012 г.
Как сообщается на сайте Н.Азарова, интервью выйдет в эфире программы «Познер» в понедельник, 25 июня, в 23.00 (по киевскому времени).
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Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве под председательством премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева пройдет заседание межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии, в ходе которого будет рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
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