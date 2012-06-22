Бютовец утверждает, что ему угрожают убийством за критику мэра

Об этом А.Искра написал в своем открытом заявлении, переданном корреспонденту УНИАН.

А.Искра указывает, что «официально заявил в правоохранительные органы об угрозах и разбойных действиях со стороны «приближенных» мэра, но, к сожалению, пока о принятых мерах милиция и прокуратура молчат».

А.Искра утверждает, что он «получает угрозы от местных уголовных «авторитетов» за критику деятельности мэра города».

«Давление началось еще в конце мая, когда я выступил во время телемоста на канале ТРК «Донбасс» и сказал, что у нашего мэра поддельный диплом о высшем образовании. Меня предупредили, что убьют, если я не прекращу поднимать шумиху вокруг мэра и его семьи», - заявил руководитель снежнянской «Батькивщины».

По его словам, в качестве «представителя мэра» с ним, в частности, несколько раз встречался известный в городе криминальный авторитет, отсидевший за грабеж и разбой 11 лет».

«Так, на днях неизвестные въехали в летнее кафе, собственником которого является моя жена. Эти люди избили охранника кафе и передали мне «привет от Сан Сана» (имеется в виду мэр). Этот инцидент был снят на видео», - отметил А.Искра.

Он утверждает, что таким образом «городская власть проводит спланированные действия по закрытию городской организации ВО «Батькивщина».

А.Искра напомнил, что 31 мая в прямом эфире программы «Вопросы власти» (ТРК «Донбасс») снежнянский мэр заявил «о недопуске к избирательному процессу оппозиционных сил, в частности, городской организации ВО «Батькивщина», что запечатлено на сохраненном видео.

А.Искра сообщил, что сегодня, 22 июня, он проведет в Донецке пресс-конференцию и передаст СМИ заявление об угрозах, так как опасается за свою жизнь и жизнь своих близких в условиях, когда правоохранительные органы не реагируют на его обращения.

В свою очередь, мэр Снежного А.Доронин заявил корреспонденту УНИАН, что никто никакого давления ни на городскую организацию «Батькивщины», ни лично на А.Искру не оказывает.

«Никакого давления! Любого человека, как говорится, могут обгадить. Я знаю, что моя команда работает, знаю, что мы работаем и работать будем», - сказал мэр и добавил: «Кто на него наезжал? Кому он нужен - эта «Батькивщина»! Да, я действительно, сказал и буду говорить, что в городе Снежное «Батькивщина» не пройдет. Если бы там был руководитель нормальный человек. Да, в какой-то степени надо сотрудничать. Но давления никакого нет!», - подчеркнул он.

А.Доронин также опроверг обвинения в свой адрес о том, что у него нет диплома о высшем образовании: «Он меня упрекает, а у меня два высших образования, и есть бумаги. Пусть Искра расскажет, какое у него образование… Понимаете, я сейчас могу пресс-конференцию собрать и я могу вам рассказать такие вещи, но зачем? Все равно кака любая - она всегда всплывет».

Снежнянский городской голова объяснил, что и на бизнес родственников А.Искры никто в городе «не наезжает», а «просто налоговая проверка, действительно, нашла там множество нарушений Налогового кодекса, поэтому мэр здесь никаким боком не причастен».

«Вы можете у любого жителя города спросить и сказать, кто такой Искра и что он сделал, чем помог людям для города. Вы бы ему задали вопрос, что он за свои 45 лет сделал для города. Или где-то перевел бабушку через дорогу, или посадил деревцо? Кроме кальяна, стакана и еще кое-каких вещей… он больше ничего в городе не сделал. Это я ответственно отвечаю», - заявил А.Доронин.