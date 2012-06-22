Луценко предлагает заклеить ему рот скотчем

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как прокурор Евгений Зинченко в очередной раз пытался задать свидетелю – бывшему заместителю Ю.Луценко - Владимиру Евдокимову один и тот же вопрос, экс-министр, эмоционально обращаясь к председательствующей, просил снять вопрос, поскольку, по его убеждению, во-первых, он является абстрактным, а, во-вторых, задавая его несколько раз, прокурор пытается заставить свидетеля дать нужный ему ответ.

«Что здесь происходит? Вы навязываете мнение прокуроров свидетелю, принуждая его дать необходимый им ответ!», - громко сказал Ю.Луценко.

После чего получил от председательствующей второе замечание.

В ответ на это Ю.Луценко сказал: «За что замечание?! Заклейте тогда мне рот скотчем! Несколько раз один и тот же абстрактный вопрос разрешаете задавать прокурору!».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, председательствующая в судебном процессе по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко в организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Анна Медушевская сделала замечание подсудимому за некорректное высказывание в адрес представителей государственного обвинения.

Когда представители гособвинения высказались против приобщения к материалам дела документов по результатам проверки законности ведения оперативно-розыскного дела со стороны представителей Генеральной прокуратуры как наблюдательного органа, отметив, что они «не имеют значения для исследования в суде», Ю.Луценко заявил, что «только для дебилов» эти документы не имеют значения.

Судья по просьбе прокуратуры сделала замечание Ю.Луценко.

На это Ю.Луценко сказал, обращаясь к председательствующей: «То есть, Вы считаете, что абстрактное обращение «дебил» относится к прокурору Зинченко? Тогда хорошо – суд признал, что Зинченко дебил».