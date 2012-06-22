Эксперт думает, что Кличко делает самоубийственный шаг

Выступать против киевского референдума, на который вынесены вопросы социальных гарантий, защиты исторического центра города и создания механизмов по усилению безопасности киевлян, – «политически неправильный ход».

Как сообщает сайт "Ура-информ",так прокомментировал заявление фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете политолог Кость Бондаренко.

По мнению политолога, данное «решение может свидетельствовать либо о серьезном просчете политтехнологов УДАРа, либо о существовании неких обязательств у руководства политической силы, причем обязательств настолько серьезных, что на карту была поставлена поддержка Кличко среди части его сторонников», – отметил Кость Бондаренко.

«Вопросы, вынесенные на референдум, имеют серьезную поддержку среди жителей города. Это не удивительно: кто, скажите, будет выступать против гарантированных муниципальных доплат педагогам, выплат малообеспеченным? Удивительно, что накануне выборов в Верховную Раду, куда блок Кличко проходит, в основном, при поддержке киевлян, его политическая сила выступила против референдума. Это просчет политтехнологов», – отметил Кость Бондаренко. Политолог добавил, что «в Киеве существует много тем, на которых Кличко может повысить свою популярность. Борьба с референдумом – не такая тема».

По его мнению, политические оппоненты Кличко наверняка воспользуются этим просчетом, чтобы снизить его рейтинг накануне выборов. «Это будет несложно, поскольку народ не понимает политиков, которые выступают против усиления социальных гарантий», – отметил Кость Бондаренко.

В то же время он не исключил, что «пойти на такой, по сути, самоубийственный шаг Кличко заставили, возможно, некие обязательства перед теми, кто не заинтересован в проведении референдума. Но в таком случае это должны быть очень серьезные обязательства», – сказал Кость Бондаренко.

Напомним, что третьим вопросом, вынесенным инициативной группой на референдум, является вопрос «Одобряете ли Вы основные проектные решения нового Генерального плана развития Киева?». В частности, речь идет о защите от застройки днепровских склонов и территорий, прилегающих к Киево-Печерской лавре и Софии Киевской, соблюдении соответствующих рекомендаций ЮНЕСКО, реставрации исторических зданий без увеличения их высоты, запрете строительства более девяти этажей в исторической части Киева, увеличении на 20% площадей парков, бульваров и скверов в расчете на одного жителя с учетом прогноза прироста населения.

Эксперты сходятся в мысли, что имплементировать решение киевлян именно по третьему вопросу столичной власти будет труднее всего. «То, что Попов будет испытывать серьезнейшее противодействие, вплоть до саботажа со стороны отдельных депутатов, политических сил Киевсовета, точнее стоящих за ними бизнес-групп, у меня не вызывает сомнений. Уже сегодня можно проследить определенные шаги застройщиков, которые через политиков пытаются дискредитировать как сам референдум, так и предложенные вопросы – считает, в частности, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

20 июня фракция «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете заявила, что намерена в судебном порядке обжаловать назначение референдума, если таковое состоится: «В соответствии с законом, решение о назначении референдума в столице должен принять Киевский городской совет. Если такое решение будет принято, оно без сомнения будет обжаловано в суде», – отмечается в заявлении фракции.