Колесников говорит, что Янукович не трогал американца

Сообщение пресс-службы ПР

Партия регионов опровергает информацию об увольнении из избирательного штаба ПР американского политтехнолога Пола Манафорта. „Это дешевая провокация, к которой прибегают обеспокоенные высокими рейтингами Партии регионов оппоненты в последние дни предвыборной кампании”, - заявил председатель избирательного штаба ПР Борис Колесников. Пресс-служба Партии регионов

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