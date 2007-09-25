Колесников говорит, что Янукович не трогал американца
14:43, 25 сентября 2007Политика
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Сообщение пресс-службы ПР
Партия регионов опровергает информацию об увольнении из избирательного штаба ПР американского политтехнолога Пола Манафорта. „Это дешевая провокация, к которой прибегают обеспокоенные высокими рейтингами Партии регионов оппоненты в последние дни предвыборной кампании”, - заявил председатель избирательного штаба ПР Борис Колесников.
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