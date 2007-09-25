Янукович уволил своего американского политтехнолога

Пол Манафорт, руководивший политическими кампаниями Партии регионов с 2005 г., уволен из избирательного штаба. Причина — падение рейтинга партии. Теперь регионалы разрабатывают два сценария по срыву выборов, пишут « Экономические известия ».

По словам источника «і» в штабе Партии регионов (ПР), окончательное решение об отказе от услуг американского политтехнолога было принято вчера. Источник добавил, что падение рейтинга партии (на 5-7%) стало очевидно для руководства штаба около 10 дней назад.

Именно тогда регионалы вспомнили о старых призывах придать русскому языку статус второго государственного, а из их уст зазвучала антинатовская риторика. 19 сентября ПР заявила, что может отказаться от участия в кампании. Накануне регионалы на Майдане Незалежности в Киеве начали устанавливать палатки и смонтировали сцену. Кроме того, 21 сентября сенат США принял резолюцию о поддержке завоеваний оранжевой революции в Украине. Один из соавторов резолюции — республиканец Ричард Лугар. Пол Манафорт близок к республиканской партии США. «Увольнение Манафорта, которого я лично и неплохо знаю, было вполне ожидаемым решением»,— сообщил Виктор Уколов, политтехнолог БЮТ (№147 в списке). По его словам, на протяжении последних трех-пяти недель рейтинг ПР на востоке страны заметно упал. «Последние две недели регионалы искали козла отпущения, которым оказался Пол Манафорт,— считает политтехнолог.— Я был убежден, что в отставку отправят начальника штаба Бориса Колесникова или кого-то из его заместителей. Ведь Пол — высокопрофессиональный политтехнолог, но регионалы не прислушивались к его советам. Это видно хотя бы на примере отказа ЦИК регистрировать БЮТ. Манафорт не советовал им это делать, но его не послушались».

По информации Тараса Березовца, шеф-редактора проекта «Политтех», решение об отстранении Пола Манафорта от избирательной кампании было принято в штабе ПР накануне прошлых выходных. «Обвинить иностранцев в провале кампании проще всего, так как возложить вину на Колесникова — это значит обвинить Ахметова»,— считает эксперт. По его словам, сейчас в ПР рассматривают два сценария дальнейших действий: отмена результатов голосования в некоторых западных округах на основании якобы массовых фальсификаций и возобновление разговоров о создании автономии восточных и южных регионов Украины.

Василий Хара (№28 списке ПР) не смог ничего сказать по поводу увольнения Пола Манафорта. «Я изначально был против того, чтобы привлекать американцев к работе. Я из-за этого и оставил пост руководителя штаба в 2005 г.,— заявил изданию Хара.— Людей, которые не знают нашей специфики, которые неизвестно на чьей стороне работают — на нашей или противников,— мне трудно представить добросовестными и отданными работе для победы. Если их отстранение и случилось, то произошло это слишком поздно».

К работе в штабе Партии регионов группа американских технологов под руководством Пола Манафорта приступила осенью 2005 г. по приглашению Рината Ахметова. За несколько месяцев до этого специалисты господина Манафорта были задействованы в подготовке СКМ к выводу на западные биржи. Пол Манафорт известен как участник политических кампаний 80-х гг. в странах Африки и на Филиппинах. Принимал активное участие работе штабов кандидатов от республиканской партии США в 1980-1988 гг., а в 1996 г. работал главным политконсультантом кандидата в президенты — республиканца Боба Доула, потерпевшего поражение. В 2006 г., после формирования правительства во главе с Виктором Януковичем, американские технологи сконцентрировались на улучшении имиджа премьера на Западе. Под влиянием группы Манафорта из уст главы правительства стали звучать более мягкие высказывания в отношении перспективы сотрудничества Украины с Евросоюзом и НАТО, пишет издание.