Милиция хочет задокументировать сделку с дьяволом

Министерством внутренних дел не задокументировано ни одной попытки подкупа граждан во время предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАТХУТДИНОВ.

«Официально такие факты должным образом нами не задокументированы», - сказал он, добавив при этом, что оперативная информация об этом есть и поступает из тех или других регионов.

В то же время В.ФАТХУТДИНОВ не уточнил, из каких именно регионов и какой политической силы они касаются. Впрочем, заметил, что информация по этому поводу будет обнародована, когда она будет должным образом задокументирована.

Как сообщал УНИАН, находясь в Полтавской области, Виктор ЯНУКОВИЧ обвинил оппонентов в подкупе избирателей. "Я хочу чтобы эти люди помнили, что их покупают вместе с их будущим, будущим их детей. Они продают душу дьяволу", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.