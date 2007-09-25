Янукович вступил в борьбу с дьяволом

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет оппонентов по избирательной кампании в покупке голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на митинге сторонников Партии регионов в городе Кременчуг Полтавской области.

«У нас есть информация, что они за каждый голос платят деньги. Я хочу чтобы эти люди помнили, что их покупают вместе с их будущим, будущим их детей. Они продают душу дьяволу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.