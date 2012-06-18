Бондарчук обвиняет Комитет сопротивления диктатуре в сталинских методах

Об этом говорится в переданном УНИАН Открытом письме председателя политисполкома партии «Наша Украина» Сергея Бондарчука руководству Комитета сопротивления диктатуре.

Он отмечает, что написать это письмо его побуждали сообщения в СМИ, из которых он с удивлением узнал об исключении партии «Наша Украина» из рядов Комитета сопротивления диктатуре.

С.Бондарчук убежден, что в КСД есть много людей, которые не поддерживают такое решение и осознают его ошибочность и даже вредность для оппозиционного движения. "Однако вы, которые считаете, что приватизировали КСД и имеете право выступать от имени всей оппозиции, быстренько вынесли приговор и сразу же привели его в исполнение – в худших традициях сталинских судилищ: заочно, без учета мнения обвиненных и свидетелей", - отмечает он.

С.Бондарчук подчеркивает, что из КСД была исключена партия, которая стала непосредственным инициатором его создания и одним из основателей. "Моя, Сергея Бондарчука, личная подпись стоит под Меморандумом о создании Комитета. Более того, хотел напомнить вам, господа, что идея создания такого оппозиционного объединения родилась во Львовской областной организации партии «Наша Украина», и только впоследствии была подхвачена другими политическими силами в Киеве", - отмечает политик.

"Однако, как оказалось, благородная идея противодействия любым проявлениям авторитаризма и диктатуры была использована вами исключительно для реализации собственных политических амбиций и создания такой себе монополии на оппозиционность", - отмечает С.Бондарчук. "Ради этого вы не гнушаетесь ни подменой понятий, ни откровенной ложью. И когда я слышу от вас что-то наподобие: «Кто не с нами – тот за Януковича», я вижу что-то очень похоже на уловки геббельсовской пропаганды", - добавляет он.

Как следствие, замечает С.Бондарчук, с самого начала создания КСД в нем начались охота на ведьм и попытки делить партии по принципу «праведных» и «неправедных», «правильной» и «неправильной» оппозиции.

По его убеждению, первыми жертвами такого подхода стали «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «УДАР» Виталия Кличко, в котором вы чувствуете главного конкурента.

"Сейчас в «неправедных» была зачислена «Наша Украина». Конечно, я оказался плохим партнером для ваших сделок. Все время я задавал неудобные вопросы, на которые вы так и не удосужились ответить, и выступал с инициативами, которые не отвечали вашим планам «прихватизации» оппозиционного движения", - убежден он.

Что ж, отмечает С.Бондарчук, со своими бороться намного легче и безопаснее, чем реально противодействовать "режиму Януковича" и добиться освобождения настоящего лидера оппозиции и других политзаключенных. "Но если вы хотели исключить из КСД персонально Сергея Бондарчука, то так и нужно было поступить. Однако при чем тут партия, которая в украинском политикуме есть едва ли не наиболее последовательной проукраинской силой, которая выступает с позиций демократии и патриотизма?", - не понимает политик.

"Если же теперь речь идет об участии в оппозиционном объединении Виктора Ющенко, то здесь ваше положение является еще более проигрышным. Ведь именно вы, господа, заняли последовательно предательскую позицию как в отношении самого Ющенко, так и в отношении идей, которые он исповедует", - считает С.Бондарчук.

Он отмечает, что всем известно, что слабой стороной Президента В.Ющенко была его кадровая политика. "В годы своего президентства В.Ющенко без каких-либо обязательств дал возможность многим из тех людей, которые в настоящее время его судят, стать в первых рядах политической элиты. Но где были все эти фарисеи, когда ему действительно была нужна помощь? Ведь вместо того, чтобы подставить ему плечо, вы всегда подставляли ему подножки. Вместо того, чтобы продемонстрировать единую политику и команду, вы были заняты дрязгами и делением портфелей, выяснением того, кто более главный. И тем самым вместо того, чтобы приближать Украину к Европе, вы приближали наступление бело-синей эры", - отмечает С.Бондарчук.

Он выражает сожаление, что даже тотальное свертывание демократических свобод, репрессии против политических побратимов, провальная экономическая политика во времена новой власти не побудили их опомниться. "Вы и дальше остаетесь банальными конъюнктурщиками, которым безразлично, под какими знаменами и лозунгами идти во власть, – чтобы только туда попасть", - считает представитель "Нашей Украины".

"Обвиняя других в нарушении договоренностей, вы пытаетесь отвлечь внимание от циничной торговли принципами, которую осуществляете под прикрытием псевдооппозиционной демагогии", - отмечает он.

По словам С.Бондарчука, что "именно ваша деятельность готовит почву для будущих тушек, которые должны укрепить режим Януковича".

Среди прочего он вспоминает, что представители КСД так и не дали четкой оценки «государственному перевороту, который состоялся после решения Конституционного Суда в 2010 году, когда была отменена политическая реформа». Вспоминает и о "заговоре с действующим режимом" представителей КСД во время принятия нового закона о выборах, прекрасно осознавая последствия голосования за провластную редакцию этого документа.

"Именно вы провели позорный договорный матч на площадке Верховной Рады при принятии языкового закона, что в полной мере разоблачило вашу настоящую сущность", - добавляет политик.

"Сейчас вы пытаетесь столкнуть на обочину политических процессов те политические силы, которые не вписываются в вашу схему прихода к власти. Разъединенность и раздор в лагере украинских патриотов и всех мыслящих людей выгодны лишь противникам Украины, поскольку оставляют страну беззащитной перед внешними угрозами. Поэтому возникают логические вопросы: Чьи интересы отстаивают такие «оппозиционеры»? На что вы еще способны ради реализации своих болезненных амбиций?", - спрашивает он.

С.Бондарчук напоминает, что первоначальной идеей КСД была борьба с любыми формами авторитаризма, которые в настоящее время угрожают или будут угрожать украинской демократии в будущем. "Я разделял и дальше разделяю эти подходы, и в соответствии с задекларированными в упомянутом Меморандуме принципами, буду оказывать сопротивление всякой диктатуре – будь то диктатура Януковича, или же диктатура Яценюка, или же кого-либо другого", - отмечает он.

Политик верит, что эти принципы будет отстаивать и новая структура объединенной оппозиции, которая встанет на руинах КСД, который вскоре неминуемо исчезнет с политической арены Украины.