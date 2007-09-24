Томенко считает, что Ющенко ошибся

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был бы отказаться от участия в предвыборной агитации за блок «Наша Украина – Народная самооборона», не ожидая соответствующего решения Центральной избирательной комиссии.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН решения ЦИК о запрете Президенту принимать участие в агитации.

“Очевидно, Президент не должен был бы ожидать решения ЦИК, а должен сам был сказать, что он вне избирательной кампании и не допустит, чтобы ни одно должностное лицо во время выборов не воспользовалось своим статусом”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель лидера БЮТ напомнил, что он является категорическим противником любого участия должностных лиц в избирательной кампании. “Я считаю, что и премьер-министр, и главы администраций должны были уйти ровно на месяц в отпуск”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, Партия регионов и НУ-НС допустили ошибку, поскольку они “не пошли на честный, законодательно предусмотренный путь несочетания избирательной кампании с несением государственной службы”.

“Это ошибка, что Президент своим примером не заставил всех высокопоставленных должностных лиц отказаться от участия в предвыборной агитации”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября ЦИК обязал Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС не отвечающие требованиям закона. Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО посоветовал ЦИК не политизировать свою работу и отметил, что в Конституции нигде не сказано, что глава государства находится вне политического процесса.