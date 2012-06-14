Депутат из ПР сказал, что лечение Тимошенко - дело не политиков

Это заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Виктор Корж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, комментируя заявление депутатов Европейского парламента Ребекки Хармс и Вернера Шульца относительно лечения Ю.Тимошенко, член фракции Партии регионов сказал: «Мы высоко ценим желание наших немецких друзей поспособствовать скорейшему выздоровлению Юлии Владимировны. Уверен, что они искренне желают добра и здоровья бывшему премьер-министру Украины. Однако на их месте я бы воздержался от рекомендаций относительно курса лечения госпожи Тимошенко».

В.Корж убежден, что в этом вопросе компетентный совет могут дать исключительно профессиональные медики. «Насколько мне известно, фрау Хармс по образованию - дизайнер, а герр Шульц – спец в области пищевых технологий. Даже не представляю, как бы они восприняли замечания, исходящие, к примеру, от летчика-испытателя относительно их профессиональной деятельности», - добавил В.Корж.

По его словам, активности европейских парламентариев в вопросах лоббирования интересов осужденного экс-премьера Украины можно искренне позавидовать. «Складывается впечатление, что наши немецкие коллеги уже решили все свои внутренние проблемы, и теперь вопрос № 1 для них – это будущее Тимошенко», - заявил В.Корж

Он напомнил, что условия в клинике, предложенной украинскими властями для лечения Ю.Тимошенко, соответствуют всем медицинским стандартам. «Это, кстати, признали врачи немецкой клиники «Шарите», по достоинству оценившие усилия, прилагаемые властями Украины, чтобы обеспечить заключенной максимально комфортные условия», - подчеркнул В.Корж.