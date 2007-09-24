Цушко требует объяснений от Ющенко, потому что хочет дать по рукам

Василий ЦУШКО требует от Президента Украины объяснить причины подписания им Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг на государственные средства», в результате чего сегодня была создана неудовлетворительная ситуация в сфере государственных закупок, сообщает пресс-служба СПУ

«У Президента либо очень короткая память, или он преднамеренно искажает факты, пытаясь сбросить с себя ответственность. Я вынужден напомнить, что 27 представителей президентской фракции «Наша Украина» поддержали этот законопроект. Еще 96 голосов были предоставлены Блоком Юлии ТИМОШЕНКО. Причем «за» проголосовала лично Юлия Владимировна. После этого Виктор ЮЩЕНКО собственноручно, как Президент Украины, поставил свою подпись под законопроектом, таким образом предоставив ему официальный статус», – сказал В.ЦУШКО.

«Не стоит перекладывать ответственность за ситуацию с государственными закупками, как говорят, с больной головы на здоровую. Виктор ЮЩЕНКО прекрасно понимает, кто в действительности стоит за махинациями и фактическим разворовыванием средств в сфере госзакупок», – заявил социалист.

«Эти люди входят в окружение Президента. Именно они блокировали подписание Виктором ЮЩЕНКО поправок, которые были приняты Верховной Радой 19 июня этого года. Если бы Президент подписал этот законопроект, мы бы давно «дали по рукам» тем, кто зарабатывает миллиарды гривен на госзакупках», – сказал ЦУШКО.

«Но Виктор ЮЩЕНКО продолжает красиво говорить о «руках, которые ничего не крали» и борьбу с коррупцией, одновременно не замечая, что творится вокруг него. Я требую от Президента Украины открыто и прозрачно объяснить причины подписания им Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг на государственные средства», в результате чего сегодня была создана неудовлетворительная ситуация в сфере государственных закупок», – отметил Василий ЦУШКО.