Азаров расписался за украинцев: народ не поддерживает Тимошенко

Украинский народ не поддерживает бывшего премьера Юлию Тимошенко, и никаких протестов против решения суда в ее деле нет, заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью агентству Reuters, передает Радио Свобода.

Если бы украинский народ считал, что ее приговорили незаконно, «вы бы увидели совсем другое", заявил он.

Те, кто хотел бы «сделать из Тимошенко символ борца за демократию», должны «посмотреть на факты», которые, по его словам, обнаружили швейцарское, американское или российское правосудие. И «то были не политические обвинения, то были все уголовные преступления», сказал Азаров, не уточнив, какие именно «преступления» Тимошенко, пока не установленные судами, он имеет в виду.

Премьер подчеркнул, что «никому бы не советовал» говорить с Украиной "на языке угроз, бойкота, демаршей» - по его словам, это не даст ничего положительного в развитии отношений с Киевом. «Украина - большая страна, у нее есть все возможности самой решать все свои проблемы», - отметил он.

Азаров также считает, что сотни тысяч людей, прибывших в Украину на Евро-2012, «воочию убедились, что в Украине есть и демократия, и свобода слова, и никто не нарушает права человека из-за его или убеждений, или цвета кожи» .