МИД ничего не знает об отказе Беларуси выдать Борулько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров. «Нет у меня информации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Беларуси отказалась выдать украинской прокуратуре П.Борулько, обвиняемого в хищении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сославшись на то, что выдача подозреваемого может нанести ущерб суверенитету или безопасности страны.

Как сообщил "КоммерсантЪ-Украина" (№ 90 от 13 июня), по словам первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, «мы получили официальный ответ Генеральной прокуратуры республики со ссылкой на ст. 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. В ней отмечается, что удовлетворить требования Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Павла Борулько не представляется возможным».

Как сказал Р.Кузьмин, в соответствии с действующим соглашением о сотрудничестве, белорусская сторона не обязана предоставлять Украине всю информацию о причинах отказа в экстрадиции.

Р.Кузьмин подчеркнул также, что сотрудники Генпрокуратуры посещали П.Борулько в Следственном изоляторе КГБ Беларуси.

Осведомленный юрист заявил изданию, что, несмотря на попытки СБУ добиться экстрадиции П.Борулько, его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. "Уже три недели он спокойно гуляет по Беларуси", - сказал он.

При этом эксперты называют юридически безграмотной формулировку белорусской прокуратуры. В ст. 19 конвенции, на которую ссылается ведомство, речь идет "об отказе в правовой помощи, если она может нанести ущерб суверенитета или безопасности, или противоречит законодательству приглашаемой стороны". В письме в Генпрокуратуру уточняется, что "выдача его противоречит законодательству Республики Беларусь".