Тимошенко: коррупция при подготовке к Евро-2012 была масштабной

Об этом сообщила дочь экс-премьер-министра Евгения Тимошенко в интервью Радио "Свобода".

"Коррупция при подготовке к Евро-2012 была масштабной. Все эти факты были представлены в международные организации, которые могут публично расследовать эти факты коррупции. И мы надеемся, что скоро такие расследования будут начаты", - сказала она, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По мнению дочери экс-премьера, такие международные расследования очень важны, как для Украины, так и для государств-партнеров. "Таким образом мир покажет, что видит их противозаконные действия не только в отношении оппозиции, но и против всей страны", - убеждена она.

"Когда мама была в правительстве, Украина завоевала право на проведение чемпионата. Это была огромная победа всей Украины. Режим Януковича хотел использовать чемпионат для своего политического пиара, но европейские лидеры предупредили такую возможность. Мы понимаем их протест", - подчеркнула Е.Тимошенко.

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Как сообщалось, Ю.Тимошенко в мае 2012 года обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с заявлением о необходимости расследования «фактов коррупции и отмывания денег» действующей украинской властью. В своем заявлении Ю.Тимошенко просила расследовать, в частности, приватизацию компании "Укртелеком", использования средств для подготовки Евро-2012 и другие аналогичные «резонансные сделки власти стоимостью в миллиарды долларов».