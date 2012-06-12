Дочь Тимошенко называет 26 июня решающей датой в вопросе освобождения ее матери

Дочь экс-премьера, лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко Евгения убеждена, что власти сознательно не дают ее матери встречаться с европейскими политиками

Об этом она заявила в интервью радио «Свобода”.

По словам Е.Тимошенко, миссия представителей Европарламента в составе бывшего Президента Европарламента Пата Кокса и бывшего Президента Польши Александра Квасьневского, которые прибыли в Киев вчера, не смогли встретиться с ее матерью, поскольку Ю.Тимошенко в настоящее время «умышленно изолирована пенитенциарной службой и президентской администрацией». В то же время, как отметила Е.Тимошенко, миссия Европарламента повторно попытается встретиться с заключенной.

Кроме того, дочь бывшего премьер-министра называет решающей датой в вопросе освобождения ее матери 26 июня, когда Судебная палата по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит кассационную жалобу на приговор по «газовому делу».

«Мы хотим призвать все демократическое сообщество, весь демократический мир принять все возможные меры, чтобы 26 июня по делу была восстановлена справедливость», – сказала она, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.