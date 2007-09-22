Литвин исключает проведение референдумов после выборов

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН исключает проведение каких-либо референдумов после выборов в Верховную Раду, которые состоятся 30 сентября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

«В обозримой перспективе, после выборов, референдумов не будет», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, проведение референдумов, которые предлагают партии и блоки, принимающие участие в выборах, является предвыборным ходом. «Делается расчет, что избиратель будет голосовать за ту политическую силу, которая предлагает референдум», - сказал В. ЛИТВИН.

По его мнению, если бы лидеры этих политических сил на самом деле собирались провести референдум, то сначала внесли бы изменения в законодательство, которое регулирует эту процедуру. Лидер Блока Литвина убежден, что без этих законодательных изменений, которые должны касаться как самого Закона о референдуме, так и о Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде, провести референдум невозможно. «Если соблюдать правовые принципы, то сейчас провести референдум невозможно», – отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что сам он является сторонником того, чтобы через референдум консультироваться с людьми по поводу тех или иных вопросов. «По ключевым вопросам власть должна советоваться с людьми», – отметил В.ЛИТВИН.