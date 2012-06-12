Колесниченко назвал «языковой» иск БЮТа очередным пиаром

Подача народными депутатами из фракции «БЮТ-Батькивщина» иска в Высший административный суд Украины к парламенту по поводу голосования за законопроект об основах государственной языковой политики является всего лишь очередным поводом для пиара.

Об этом заявил один из авторов законопроекта, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Подобного рода шаги иначе как пиаром назвать нельзя. Ведь вопрос порядка и способа голосования в парламенте уже многократно обсуждался разными судами. И в этой части никаких отмен, в принципе, не будет. И депутаты от БЮТ это прекрасно знают. Для них это просто очередной способ пропиарить себя и помешать Партии регионов защищать права украинских граждан», - заявил В.Колесниченко.

По его мнению, требования оппозициизапретить Комитету ВР по вопросам культуры и духовности готовить законопроект ко второму чтению «означают вмешательство в деятельность государственных органов власти».

«В данном случае - представительского органа в лице парламентского комитета. Обращаться в суд с тем, чтобы запретить работу комитетов может только не читавший закон о Регламенте Верховной Рады», - добавил В.Колесниченко.

При этом, комментируя заявления оппозиционных депутатов о том, что они будут обращаться в Европейский суд по правам человека, если Высший административный суд откажет им в признании незаконными действий парламента по принятию законопроекта об основах государственной языковой политики, депутат указал, что «ЕСПЧ не рассматривает вопросы о регламентной работе парламента».

По его словам, относительно «языкового» законопроекта Партия регионов предложила всем открытый публичный национальный диалог, но предложений от оппозиции нет.

«Потому что депутаты от БЮТ не умеют вести диалог, не умеют аргументировать свои претензии. И, по сути, публично демонстрируют свое невежество, нежелание и неумение жить по европейским нормам. Они сами ставят себя вне общества, политики, общества, закона, государства», - сказал В.Колесниченко.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале в тот момент.

11 июня народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высший админсуд Украины иск к парламенту, в котором просят суд признать недействительными результаты голосования за законопроект «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале Верховной Рады голосовали те депутаты, которые находятся на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил народный депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный закон проголосовало бы всего 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.

Председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко заявил, что парламент без нарушений принял в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики».