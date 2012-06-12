Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.Томенко, “черкасская власть пошла ленинским путем в деле продвижения и рекламы самих себя”. В частности, отметил вице-спикер, вся Черкасская область сейчас завешена биг-бордами с изображением руководителя облгосадминистрации с детьми, людьми преклонного возраста, работниками социальных сфер и тому подобное.

Н.Томенко отметил, что местная власть якобы таким образом рекламирует социальные инициативы Президента, однако на биг-бордах есть обязательное упоминание Партии регионов.

“Такую нескромность теоретически можно было бы оправдать, если бы за нее руководитель Черкасской области платил из собственного кармана или за счет Партии регионов, однако понятно, что это делается за средства местного и государственного бюджета”, - сказал он.

Потому, заявил Н.Томенко, он обратится в ЦИК, чтобы растолковать разницу между социальной и политической рекламой и источники ее финансирования.

Н.Томенко добавил, что любая ссылка в рекламе на политическую силу является исключительно политической рекламой, за которую нужно платить собственные средства.

Кроме того, сказал Н.Томенко, экономическая ситуация дошла до того, что для реализации основных социальных выплат власть на местах решила забирать средства у сельских советов. “Доходит до беспрецедентных случаев, когда районные советы дотируют область. Примером этого является системная ситуация в Черкасской области ”, - сказал он.