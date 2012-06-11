СБУ: Дела о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Запорожье объединены в одно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Игорь Калинин.«Уголовные дела по фактам взрывов в городе Харькове 13 октября прошлого года, в городе Запорожье 21 октября и в городе Днепропетровске 16 ноября и 27 апреля этого года, а также уголовное дело по факту угрозы, размещенной 16 ноября на одном из интернет-ресурсов о совершении взрывов на территории города Донецка, объединены в одно производство. Для такого процессуального решения имеются все основания, которые базируются на доказательствах, собранных в ходе досудебного следствия», - отметил І.Калинин, заметив, что квалификация преступления как терроризм при этом не меняется.

В свою очередь, начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко отметил, что по указанным делам собрано беспрецедентное количество доказательств.

Говоря о ходе расследования дела о взрывах в Днепропетровске 27 апреля, И.Деревянко отметил, что все обвиняемые дали чистосердечные признания, и после проведения по делу необходимых следственных действий, получения результатов экспертиз СБУ планирует к началу августа передать уголовное дело о взрывах в Днепропетровске в суд.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, во время которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Днепропетровске 27 апреля. В.Пшонка добавил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью – преступники требовали 4,5 млн долларов.

Справка УНИАН. 13 октября 2011 года ночью в центре Харькова произошел взрыв возле одного из киосков.

21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сельпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения.

В ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса в Днепропетровск взорвалась железобетонная урна для мусора, вследствие чего погиб финансовый директор одной из местных фирм.