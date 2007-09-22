Ющенко наступает на пятки Януковичу
11:34, 22 сентября 2007Политика
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График субботней поездки Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область, где, в частности, примет участие в торжествах по случаю празднования 70-летия Хмельницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также сегодня, 22 сентября, Президент Украины посетит с рабочей поездкой Одесскую область.
В Одессе В.ЮЩЕНКО планирует принять участие в церемонии открытия после реконструкции и реставрации Одесского государственного академического театра оперы и балета.
Напомним, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл сегодняв Одесскую область с предвыборной поездкой.
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