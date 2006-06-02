Депутаты штурмуют Днепропетровский облсовет (фото)

22:15, 02 июня 2006
Политика
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Партия регионов требует возбудить уголовное дело

См. Депутаты дрались не с ”Беркутом”, а с ”Грифоном”

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